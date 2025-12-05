Una tradizione lunga oltre mezzo secolo | torna il presepe elettromeccanico di Roncaglia
Anche quest’anno al Salone parrocchiale "Don Aldo Concari e Giovanni Pesatori" in Strada della Chiesa a Roncaglia torna il Presepe elettromeccanico di Roncaglia, una tradizione che da oltre mezzo secolo incanta famiglie e bambini.Un'opera d'arte di 40mq con figure in movimento, effetti luminosi e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
