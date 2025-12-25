Nella mattina di giovedì una frana ha completamente invaso la provinciale Sp 33, via della Renana, nel Comune di Fontanelice. La carreggiata è stata investita detriti e vegetazione smossi dall’ondata di pioggia che nelle ultime ore sta investendo tutta la provincia di Bologna.L’amministrazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Frana a Fontanelice per il maltempo, strada provinciale interrotta

Leggi anche: Maltempo a Bologna, Natale da allerta rossa: altra ordinanza a San Lazzaro, frana a Fontanelice

Leggi anche: Diga di Boschi, cede ancora il tratto della provinciale Valdaveto: strada interrotta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Maltempo a Bologna, com’è la situazione in città e provincia: evacuazioni a San Lazzaro. Osservati speciali Sillaro e Quaderna.

Maltempo a Bologna, Natale da allerta rossa: altra ordinanza a San Lazzaro, frana a Fontanelice - Bologna, 25 dicembre 2025 – Continua a piovere incessantemente sul territorio bolognese, tra la città e la provincia, segnando una giornata di Natale dall' allerta rossa in pianura, emessa ieri da Arp ... msn.com