Saldo positivo tra nuove attività e cessazioni | i dati del Suap comunale per l' anno 2025

Nel 2025, il Suap di Falconara Marittima registra un saldo positivo tra nuove attività avviate e cessazioni. Tra le nuove imprese, figurano settori come home food, commercio elettronico e lavoro autonomo, affiancati a tradizionali attività artigianali, commerciali e di servizi, spesso legate all’edilizia. Questi dati riflettono la dinamicità economica del territorio e l’equilibrio tra nuove iniziative e chiusure di attività esistenti.

FALCONARA MARITTIMA – Anche home food, commercio elettronico e lavoro autonomo figurano tra le nuove attività avviate sul territorio comunale lo scorso anno, accanto ad attività tradizionali come quelle artigianali, del commercio e imprese di servizi, spesso legate all'edilizia.

