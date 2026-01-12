Saldo positivo tra nuove attività e cessazioni | i dati del Suap comunale per l' anno 2025

Da anconatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

FALCONARA MARITTIMA – Anche home food, commercio elettronico e lavoro autonomo figurano tra le nuove attività avviate sul territorio comunale lo scorso anno, accanto ad attività tradizionali come quelle artigianali, del commercio e imprese di servizi, spesso legate all’edilizia. I dati del Suap. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

