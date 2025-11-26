Più 61 attività il saldo diventa positivo

Il sistema imprenditoriale ferrarese mostra un rafforzamento della sua vitalità nel trimestre estivo 2025. Tra luglio e settembre, l’ Osservatorio dell’economia della Camera di commercio registra, sulla base dei dati UnioncamereInfoCamere, un saldo positivo di 61 attività economiche, risultato della differenza fra 358 nuove iscrizioni e 297 cessazioni di attività esistenti, in miglioramento rispetto al risultato di un anno fa (-11 unità). Al saldo corrisponde un tasso di crescita dello 0,19%, in crescita quindi rispetto al -0,03% registrato nello stesso periodo del 2024. La dinamica complessiva continua a riflettere una crescita trainata soprattutto dalle imprese costituite in società di capitale (che determinano quasi il 60% della crescita) e da quelle operanti nei settori dei servizi, mentre persistono le difficoltà tra le imprese del settore primario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

