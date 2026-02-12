A Lecco il primo intervento al cuore con protesi impiantata dall' arteria carotide

A Lecco si registra un primo storico nel campo della sanità locale. All’ospedale Alessandro Manzoni è stato eseguito con successo il primo intervento di impianto di una protesi valvolare aortica attraverso l’arteria carotide. È un passo avanti importante per la struttura e apre nuove possibilità per i pazienti della zona.

Un complesso intervento di cardiologia interventistica mai eseguito prima all'ospedale Manzoni: paziente dimessa dopo sei giorni Una prima volta che segna un importante traguardo per la sanità lecchese. All'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco è stato eseguito con successo un intervento di impianto di protesi valvolare aortica attraverso l'arteria carotide, una procedura mai realizzata prima nell'Asst del capoluogo lariano. L'operazione, tecnicamente definita Tavi (impianto transcatetere di valvola aortica), è stata condotta nei giorni scorsi presso il laboratorio di emodinamica diretto dal dottor Gianluca Tiberti su una paziente che non poteva essere sottoposta a cardiochirurgia tradizionale.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Dopo 415 giorni dall'intervento al cuore, Edoardo Bove torna in campo.

