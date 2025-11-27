Ancona protesi errata al seno | Ha preparato l?intervento su Whatsapp Paziente risarcita con 45mila euro
ANCONA - La sostituzione delle protesi al seno diventa un incubo fatto di ricoveri, cicatrici e lunghe terapie antibiotiche. Pensava di modellare l?aspetto estetico, si è invece. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
