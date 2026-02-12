A Foligno un corso per imparare a disegnare e fare una storia manga | ecco il

Venerdì 13 febbraio a Foligno parte un nuovo corso per imparare a disegnare e creare storie in stile manga. L’appuntamento è alle 16.30 a Palazzo Trinci, dove i partecipanti potranno avvicinarsi al mondo del fumetto giapponese con un percorso pratico e diretto.

Prende il via venerdì 13 febbraio a Foligno (alle 16.30 a Palazzo Trinci) 'Inkart, corso di disegno manga: la regia del fumetto'. In questo corso di disegno manga, a cura di Mattia Bellucci, i ragazzi scopriranno come si costruisce una storia per immagini: dalla direzione artistica alla traduzione di una sceneggiatura in tavole, lavorando su stile, tono e ritmo, fino al coordinamento delle fasi creative e tecniche. Non mancherà un focus sulla scienza del colore e sull'inchiostrazione, tra tecnica e sperimentazione artistica. Il corso è rivolto a ragazzi dai 12 ai 18 anni. Questo il calendario degli appuntamenti: 13 - 20 - 27 febbraio; 6 - 13 - 20 - 27 marzo; 3 - 10 aprile.

