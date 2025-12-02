Diventa fotoreporter con valentina tamborra | un corso per imparare a fare e proporre reportage

Al via il nuovo corso di fotoreportage di Valentina Tamborra per InsideOver: quattro moduli per imparare a raccontare il mondo attraverso le immagini InsideOver presenta il nuovo corso di fotografia documentaria firmato da Valentina Tamborra, una delle voci più autorevoli del reportage contemporaneo. Un percorso in quattro moduli pensato per chi desidera imparare a comporre un reportage capace di arrivare alle persone, informare, raccontare una storia convincente. SCOPRI QUI IL CORSO “REPORTAGE: LA FOTOGRAFIA CHE RACCONTA” Oggi l’immagine è al centro della nostra percezione del reale, e il reportage rimane uno strumento- ma soprattutto un linguaggio- essenziale: per interpretare il mondo, scegliere le storie più diverse così da dar voce a chi non ne ha, o anche semplicemente raccontare un’idea, il proprio modo di guardare la realtà. 🔗 Leggi su It.insideover.com

