Trump e l’aspirina l’esperto | Dosaggi troppo alti così meno protettiva
Un esperto evidenzia che le dosi di aspirina dichiarate da Donald Trump, pari a 325 mg al giorno, sono più del triplo rispetto a quelle raccomandate per la prevenzione cardiovascolare. Un uso scorretto può ridurre l’efficacia del farmaco e comportare rischi per la salute. È importante seguire le indicazioni mediche e non modificare i dosaggi senza consultare un professionista.
(Adnkronos) – Le dosi di aspirina che il presidente Usa, Donald Trump, dichiara di assumere da 25 anni – 325 milligrammi al giorno – "è più che triplo rispetto al dosaggio che dovrebbe prendere per la prevenzione cardiovascolare. Con queste quantità la protezione è minore e sono maggiori gli effetti collaterali". Sono le osservazioni di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
