Trump e l’aspirina l’esperto | Dosaggi troppo alti così meno protettiva

Un esperto evidenzia che le dosi di aspirina dichiarate da Donald Trump, pari a 325 mg al giorno, sono più del triplo rispetto a quelle raccomandate per la prevenzione cardiovascolare. Un uso scorretto può ridurre l’efficacia del farmaco e comportare rischi per la salute. È importante seguire le indicazioni mediche e non modificare i dosaggi senza consultare un professionista.

