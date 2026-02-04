Arriva Mike Pompeo ad Ancona e cambia la sosta per i residenti

Arriva Mike Pompeo ad Ancona e cambia la sosta per i residenti. Oggi, il Comune ha annunciato sui social che in via Rupi di XXIX settembre ci saranno divieti di sosta e fermata. La misura dura fino a domani, per consentire lo svolgimento di un evento alla Mole. I residenti devono fare attenzione e pianificare diversamente i loro spostamenti.

ANCONA – Il Comune di Ancona, attraverso i propri social network, informa che oggi, mercoledì 4 febbraio e domani, giovedì 5, in via Rupi di XXIX settembre è previsto il divieto di sosta e fermata per questioni di sicurezza legate a un evento che si terrà domattina alla Mole.

