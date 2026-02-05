In lotta per l’America che amo Mike Pompeo arriva alla Mole

Mike Pompeo è arrivato questa mattina alla Mole Vanvitelliana di Ancona. L’ex segretario di Stato americano ha partecipato a un evento di portata internazionale, che in Italia ha suscitato grande attenzione. La sua visita ha attirato l’interesse di molti, curiosi di ascoltare le sue parole e scoprire cosa ha da dire sul futuro e sulla sua visione dell’America.

Evento di livello internazionale, e in esclusiva italiana, oggi (ore 10.30) alla Mole Vanvitelliana di Ancona. E' l'incontro con Mike Pompeo, ex segretario di Stato e direttore della Cia della prima amministrazione di Donald Trump, che presenterà il suo libro memoriale "Mai un passo indietro – In lotta per l'America che amo", appena pubblicato da Liberilibri. Pompeo dialogherà con il giornalista Maurizio Molinari, il quale firma il saggio introduttivo del volume. L'autore è stato l'uomo politico più vicino all'attuale presidente degli Stati Uniti durante il suo primo mandato. Prima come direttore della Cia, poi come segretario di Stato, ha lavorato su tutti i fronti più caldi a livello globale: dall'Iran alla Corea del Nord, dalla Russia a Israele e al mondo arabo.

