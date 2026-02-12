Questa mattina Federica Brignone ha confermato la sua presenza nel superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La concorrente italiana partirà con il pettorale numero 5. La gara si svolgerà giovedì 12 febbraio alle 11 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. La campionessa si prepara a scendere in pista, determinata a conquistare un buon risultato.

Federica Brignone ha sciolto le riserve e ha deciso di prendere parte al superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena giovedì 12 febbraio (ore 11.30) sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. La fuoriclasse valdostana è reduce da una discesa libera non così brillante, ma in questa specialità ha tutte le carte in regola per illuminare la scena, sfruttando il giusto mix tra velocità e tratti tecnici, e punterà a lasciare la firma nell’evento a cinque cerchi. LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DALLE 11.30 La detentrice della Sfera di Cristallo si è lasciata alle spalle l’infortunio rimediato lo scorso aprile e sta cercando la giusta confidenza con queste discipline, l’auspicio è che peschi il coniglio dal cilindro e che possa fare saltare il banco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora parte Federica Brignone oggi, superG Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streaming

Approfondimenti su Federica Brignone

Federica Brignone scenderà in pista domani a Crans Montana per il superG femminile.

Federica Brignone scenderà in pista alle 11.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Federica Brignone

Argomenti discussi: A che ora parte Giacomel? E Hofer? Startlist dell'Individuale maschile; A che ora parte Sofia Goggia oggi nella combinata femminile: programma, n. di pettorale, tv; A che ora parte Franzoni? E Paris? Startlist della discesa maschile; A che ora parte Giovanni Franzoni oggi, discesa Olimpiadi Bormio 2026: n. di pettorale, tv, streaming.

A che ora parte Sofia Goggia oggi in discesa: n. di pettorale, tv, streamingDomenica 8 febbraio, a Cortina d'Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: si ... oasport.it

Il programma di giovedì: da Sofia Goggia a Federica Brignone e Arianna Fontana - facebook.com facebook

Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Ninna Quario: "Più chance in gigante" #SkySport #MilanoCortina2026 x.com