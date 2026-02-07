A che ora parte Federica Brignone oggi seconda discesa Olimpiadi Cortina 2026 | n di pettorale tv streaming
Federica Brignone scenderà in pista alle 11.30 di sabato 7 febbraio per la seconda prova cronometrata di discesa alle Olimpiadi di Cortina 2026. La campionessa italiana, con il pettorale numero, si prepara a sfidare le piste in diretta TV e streaming, tra aspettative e tifosi in attesa.
Federica Brignone sarà una delle osservate speciali sabato 7 febbraio a partire dalle ore 11.30 in occasione della seconda prova cronometrata di discesa femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In seguito alla cancellazione causa maltempo del training di giovedì, quello di domani sarà forse l’unico vero banco di prova sull’Olympia delle Tofane in vista della gara di domenica che assegnerà le medaglie a cinque cerchi. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 La vincitrice della classifica generale della Coppa del Mondo 2024-2025, reduce come sappiamo da un lungo percorso di recupero dal grave infortunio rimediato lo scorso aprile ai Campionati Italiani in Val di Fassa, deciderà proprio al termine della seconda prova cronometrata se si cimenterà anche nelle specialità veloci (magari solo il superG) o se punterà tutto sullo slalom gigante in questa edizione olimpica a Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it
