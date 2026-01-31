A che ora parte Federica Brignone oggi nel superG di Crans Montana 2026 | n di pettorale tv streaming
Federica Brignone scenderà in pista domani a Crans Montana per il superG femminile. La gara, prevista alle 11, potrebbe segnare il suo ritorno in questa specialità in Coppa del Mondo 2025-2026, dopo la cancellazione della discesa di oggi. La sciatrice italiana sarà tra le otto atlete al via, in una giornata che si presenta decisiva per il suo campionato.
Federica Brignone sarà tra le otto azzurre al via del superG femminile che a Crans Montana potrebbe segnare (il condizionale è d’obbligo dopo la cancellazione della discesa odierna) il rientro dell’azzurra nella specialità in Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la gara di domani, sabato 31 gennaio, partirà alle ore 11.00. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 11.00 Salvo ritardi o interruzioni, Federica Brignone partirà alle ore 11.16.00: l’azzurra, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra 6 ed il 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
