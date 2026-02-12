A che ora lo short track oggi in tv Olimpiadi 2026 | programma 12 febbraio streaming italiani in gara

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si comincia alle 14 con lo short track. La seconda giornata di gare, con gli italiani in pista, inizia subito nel pomeriggio. La programmazione in TV e streaming è già disponibile, e gli appassionati si preparano a seguire le gare in diretta.

Giovedì 12 febbraio, prenderà il via il secondo giorno del programma dallo short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio meneghino lo spettacolo dei pattini veloci avrà inizio e in casa Italia si vorrà rispondere presente con decisione per iniziare col piglio giusto questa nuova avventura a Cinque Cerchi. Nei quarti di finale dei 500 metri femminili e dei 1000 metri maschi fari puntati su Arianna Fontana e Pietro Sighel. La campionessa valtellinese, alla sesta partecipazione olimpica, si presenta ai nastri di partenza con tanta voglia di far bene, caricata anche dal fatto di essere stata portabandiera nella splendida cerimonia d’apertura allo stadio San Siro di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani, giovedì 12 febbraio, si accendono le luci sullo short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani alle 10, gli italiani scendono in pista nello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

