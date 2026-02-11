A che ora lo short track domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 12 febbraio streaming italiani in gara

Domani, giovedì 12 febbraio, si accendono le luci sullo short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È il secondo giorno di gare e gli italiani sono pronti a mettersi in gioco. La gara in TV inizia nel pomeriggio, ma c’è grande attesa anche per lo streaming online, che permetterà di seguire tutti i momenti più emozionanti dal vivo.

Domani, giovedì 12 febbraio, prenderà il via il secondo giorno del programma dallo short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio meneghino lo spettacolo dei pattini veloci avrà inizio e in casa Italia si vorrà rispondere presente con decisione per iniziare col piglio giusto questa nuova avventura a Cinque Cerchi. Nei quarti di finale dei 500 metri femminili e dei 1000 metri maschi fari puntati su Arianna Fontana e Pietro Sighel. La campionessa valtellinese, alla sesta partecipazione olimpica, si presenta ai nastri di partenza con tanta voglia di far bene, caricata anche dal fatto di essere stata portabandiera nella splendida cerimonia d’apertura allo stadio San Siro di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

