A che ora lo short track domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 10 febbraio streaming italiani in gara

Domani alle 10, gli italiani scendono in pista nello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara sarà trasmessa in diretta tv e online, con gli atleti pronti a dare il massimo. La competizione promette emozioni e sfide serrate fin dalle prime battute.

Domani, martedì 10 febbraio, prenderà il via il programma dallo short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio meneghino lo spettacolo dei pattini veloci avrà inizio e in casa Italia si vorrà rispondere presente con decisione per iniziare col piglio giusto questa nuova avventura a Cinque Cerchi. Nelle batterie dei 500 metri femminili e dei 1000 metri maschi fari puntati su Arianna Fontana e Pietro Sighel. La campionessa valtellinese, alla sesta partecipazione olimpica, si presenta ai nastri di partenza con tanta voglia di far bene, caricata anche dal fatto di essere stata portabandiera nella splendida cerimonia d’apertura allo stadio San Siro di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono le gare di speed skating.

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina si corre lo speed skating sui 5000 metri maschili.

