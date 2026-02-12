A che ora lo sci di fondo domani in tv Olimpiadi 2026 | 10 km tl maschile programma streaming

Domani, lo sci di fondo torna in tv con la gara dei 10 km in stile libero maschile. Gli appassionati aspettano con ansia l’evento, che promette emozioni e sorprese. La gara si svolgerà nel pomeriggio e sarà possibile seguirla anche in streaming.

Il programma di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina è pronto a catturare nuovamente l’attenzione degli appassionati e chiama in causa  il settore maschile. Gli sciatori tornano in pista a Tesero, in Val di Fiemme, per cimentarsi nell’appassionante dieci chilometri a tecnica libera, gara che inizierà domani alle 11:45. Si tratta di un esordio assoluto per una gara che sostituisce la tradizionale 15 chilometri. A Pechino 2022, sulla distanza più lunga, il finlandese Iivo Niskanen  aveva conquistato la medaglia d’oro   davanti al russo Alexander Bolshunov e alla leggenda norvegese Joannes Hoesflot Klaebo. 🔗 Leggi su Oasport.it

