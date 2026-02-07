A che ora lo sci di fondo domani in tv Olimpiadi 2026 | skiathlon maschile programma streaming

Domani gli appassionati di sci di fondo potranno seguire in diretta lo skiathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina. La gara si svolge nel secondo giorno di competizioni e promette emozioni, con gli atleti pronti a dare il massimo. La programmazione prevede l’orario di partenza, mentre chi preferisce seguire la gara in streaming potrà farlo attraverso le piattaforme ufficiali.

Il secondo appuntamento del nutrito programma di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina propone agli appassionati lo skiathlon maschile. Gli sciatori si cimenteranno su un percorso lungo venti chilometri: 10 da percorrere a tecnica classica e 10 a tecnica libera. La partenza della gara è prevista domani alle 12:30. I partecipanti si daranno battaglia, sul tracciato di Tesero in Val di Fiemme, per decretare il nome di colui che succederà nell’albo d’oro al russo Alexander Bolshunov, oro olimpico a Pechino 2022 davanti al connazionale Denis Spitsov e al finlandese Iivo Niskanen. Nella stagione di Coppa del Mondo, così come per le donne, si è disputata una sola gara nella specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

