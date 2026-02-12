A che ora il pattinaggio artistico domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 13 febbraio italiani in gara streaming

Domani il pattinaggio artistico delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entra nel vivo. Venerdì 13 febbraio si assegnano le medaglie del singolo maschile. La gara si può seguire in tv e in streaming, con gli italiani pronti a dare battaglia per il podio.

Il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 proseguirà venerdì 13 febbraio, quando verranno assegnate le medaglie del singolo maschile. Dopo la disputa dello short program, l’appuntamento è con il free program, al termine del quale sarà delineata la classifica e conosceremo il podio. L’appuntamento è per le ore 19.00, l’Italia spingerà Daniel Grassl, quarto dopo il programma corto e pronto a dare la caccia al bronzo nella gara che dovrebbe vedere il dominio di Ilia Malinin. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (venerdì 13 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgono le prime gare di pattinaggio artistico.

Domani il pattinaggio artistico continuerà alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Lara Naki GUTMANN bronzo agli Europei di PATTINAGGIO artistico all’età di 23 anni

