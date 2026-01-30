Terni la storia di Piero Gobetti a cent’anni dalla morte | La stagione politica più mortificante spinge a reagire

A Terni si ricorda Piero Gobetti a cento anni dalla sua morte. Un pomeriggio al caffè letterario della Biblioteca comunale, alle 17 di venerdì 30 gennaio, ripercorrerà la vita e il pensiero dello storico intellettuale. L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione sulla stagione politica che Gobetti definiva “mortificante” e che, ancora oggi, spinge a reagire con fermezza.

Un pomeriggio incentrato sul ricordo di Piero Gobetti, in occasione del centenario della sua morte. Il caffè letterario della Biblioteca comunale ospiterà l’iniziativa in programma alle 17 di venerdì 30 gennaio. Un incontro con Paolo Di Paolo, uno degli esponenti di spicco della scrittura italiana contemporanea, che ripercorrerà l’esistenza luminosa di un ragazzo il quale - all’età di ventiquattro anni poco prima di morire - aveva fondato tre riviste, scritto di politica, teatro, letteratura, arte ed aperto la casa editrice che ha pubblicato Ossi di Seppia di Eugenio Montale. C’è un messaggio che Di Paolo vuole trasmettere più forte di altri con il libro ‘Piero Gobetti, Un mondo nuovo tutti i giorni.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Piero Gobetti

