Il cortometraggio L’Acquario ha vinto la quarta edizione del Caltagirone Short FilmFest
Si è conclusa, con un bilancio positivo, la quarta edizione del Caltagirone Short FilmFest, il festival dedicato al cortometraggio ideato e diretto da Angela Failla, realizzato con il patrocinio del Comune di Caltagirone. Nato con l’obiettivo di valorizzare il cinema breve come forma espressiva. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Il cortometraggio "L’Acquario" ha vinto la quarta edizione del Caltagirone Short FilmFest - Il lavoro del regista Gianluca Zonta, premiato "per la capacità di riflettere con sagacia su una tendenza che attraversa la nostra società, bilanciando con cura i tempi della narrazione e orchestrando ... cataniatoday.it
