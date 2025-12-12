A Vico del Gargano la quarta edizione del Paposcia Fest

A Vico del Gargano torna il Paposcia Fest con la sua quarta edizione, prevista per il 26 dicembre presso l’Anfiteatro Comunale Carlo Hintermann. Un evento che celebra le tradizioni locali e invita residenti e visitatori a condividere un momento di cultura e convivialità nel cuore del paese.

L'Amministrazione Comunale annuncia con soddisfazione, che anche quest'anno il 26 dicembre presso l'Anfiteatro Comunale Carlo Hintermann si svolgerà la quarta edizione del Paposcia Fest. Un evento, che in soli quattro anni è diventato già un punto di riferimento del periodo natalizio attraendo.

