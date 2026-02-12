Il Museo del Prosciutto di Parma a Langhirano riceve 600 mila euro dal PNRR, ma la notizia non piace a tutti. Mentre il governo mette sul piatto questa somma, la filiera del prosciutto è ancora al centro di scandali e polemiche. La domanda ora è se i soldi serviranno davvero a migliorare il settore o se finiranno in altre tasche. Intanto, le voci di chi lavora nella filiera sono divise e alcuni si chiedono se sia il momento di cambiare davvero rotta.

Il progetto di aggiornamento del museo è stato presentato ufficialmente il 6 settembre 2025. L’obiettivo è raddoppiare gli spazi espositivi, creare percorsi immersivi, abbattere le barriere architettoniche e migliorare l’efficienza energetica. Tuttavia, una parte del nuovo allestimento sarà dedicata al Consorzio del Prosciutto di Parma, con spazi destinati a illustrare il ruolo e le attività di tutela del comparto. Questo ha fatto sorgere dubbi sull’opportunità di finanziare con fondi pubblici uno spazio che contribuisce alla narrazione reputazionale di un settore agroalimentare da 1,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - 600 mila euro dal PNRR al Museo del Prosciutto di Parma, ma la filiera affonda negli scandali

