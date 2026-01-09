Scuole più sicure in provincia di Frosinone | 700 mila euro dal PNRR per l’antincendio

La provincia di Frosinone ha ricevuto 700 mila euro dal PNRR per migliorare la sicurezza antincendio di tre scuole secondarie di secondo grado. Questi fondi sono destinati a interventi di adeguamento alle norme di prevenzione e protezione, con l’obiettivo di garantire ambienti scolastici più sicuri per studenti e personale. L’iniziativa fa parte di un piano più ampio di interventi per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche nel territorio.

La Provincia di Frosinone ha ottenuto 700 mila euro di finanziamenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinati a interventi di adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio in tre scuole secondarie di secondo grado del territorio provinciale.

