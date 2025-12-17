Bimbo colpisce la teca del museo e fa cadere la corona d’oro dal valore di 300 mila euro | il danno da migliaia di euro per una foto

Un incidente al museo di Pechino ha coinvolto un bambino che, accidentalmente, ha urtato la teca di una corona d’oro del valore di oltre 300 mila euro, facendola cadere e causando danni ingenti. L’episodio ha attirato l’attenzione sull’importanza della vigilanza e della tutela dei reperti storici e artistici.

© Ilfattoquotidiano.it - Bimbo colpisce la teca del museo e fa cadere la corona d'oro dal valore di 300 mila euro: il danno da migliaia di euro per una foto Un piccolo bambino e un grande guaio. A Pechino, in Cina, un bimbo ha danneggiato una corona d'oro dal valore di oltre 300 mila euro. A causare il danno – che ammonta a 50 mila euro – è stato un bimbo in visita al museo con la famiglia. Nel video ripreso dalle telecamere di sicurezza si vede il bambino che "abbraccia" la struttura sulla quale è posta la corona, protetta da una teca trasparente. La mamma sposta il bimbo per scattare una foto al gioiello scintillate e, in quel momento, il piccolo si avvicina di nuovo alla teca colpendola. Il danno. In pochi istanti la teca che protegge la corona cade, trascinando con sé il gioiello.

