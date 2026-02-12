12 febbraio 1951 a Firenze la prima sfilata d' Italia

Il 12 febbraio 1951 a Firenze si tenne la prima sfilata di moda in Italia. Giovanni Battista Giorgini organizzò l’evento a Villa Torrigiani, segnando un punto di partenza per la moda italiana. Oggi, più di settant’anni dopo, Firenze ricorda quel giorno storico che ha dato il via a un settore in forte crescita.

Firenze, 13 febbraio 2022 - La prima sfilata di moda d’Italia si svolse a Firenze. Era il 12 febbraio 1951 quando Giovanni Battista Giorgini la organizzò a Villa Torrigiani. Come location scelse la sala da ballo della sua casa in via dei Serragli. Questa storica data è considerata uno spartiacque, destinata a cambiare per sempre le sorti della moda italiana. Il primo fashion show del nostro Paese ha fatto da apripista a una lunga serie di eventi, che hanno lanciato nel mondo quello che poi sarebbe diventato il Made in Italy. Quel 12 febbraio invitò a Firenze cinque importanti buyers statunitensi, perché voleva sottoporre le creazioni al giudizio della stampa internazionale e dei compratori americani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giovedì 12 febbraio a Firenze si terrà la presentazione del nuovo libro di Marco Del Panta Ridolfi, "Il complesso di Calimero".

