Firenze, 8 dicembre 2025 – Nel 1951 fu la prima donna pilota di linea in Italia e la quarta nel mondo. Fiorenza de Bernardi era nata a Firenze il 22 maggio del 1928 e si è spenta il 6 dicembre a Roma. “Un pilota non muore mai, vola solo più in alto”, scrive l’Aeronautica Militare per ricordare quella che è stata una donna simbolo per la società di quegli anni e che ancora oggi fa volteggiare nelle nostre menti il suo esempio. Addio Fiorenza De Bernardi, la prima pilota di linea in Italia Pioniera del volo e punto di riferimento per l'aviazione italiana e internazionale, Fiorenza Anna Maria Rita del Bernardi (all’anagrafe) ottenne il suo primo brevetto appunto nel 1951 e seppe farsi strada in un mondo dominato dagli uomini, conquistando rispetto e stima grazie alla sua professionalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorenza ha segnato la storia dell’Italia: 1951, è la prima donna pilota. Era nata a Firenze