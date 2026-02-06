a firenze il 12 febbraio la presentazione del libro il complesso di calimero

Giovedì 12 febbraio a Firenze si terrà la presentazione del nuovo libro di Marco Del Panta Ridolfi, “Il complesso di Calimero”. L’evento si svolgerà alle 17 nella Sala Convegni di Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio Firenze, in via Bufalini 6. L’autore sarà presente per parlare del suo ultimo lavoro, pubblicato da I Libri di Mompracem nel 2025.

Firenze, 6 febbraio 2026 – “Il complesso di Calimero” è il nuovo libro di Marco Del Panta Ridolfi (I Libri di Mompracem, 2025), che sarà presentato giovedì 12 febbraio alle ore 17 nella Sala Convegni di Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio Firenze Ets, in via Bufalini 6 a Firenze. Il volume cerca di rispondere al rapporto che c'è tra Europa e resto del mondo. Perché un popolo che ha fatto la storia dell' Europa ha un'autostima così bassa? Perché si percepisce come il brutto anatroccolo? Quesiti che Del Panta prova a chiarire e analizzare. Come si spiega in una nota il libro propone un'analisi di quella che potrebbe sembrare una questione minore, da cabaret di provincia, ma che riguarda il senso di comunanza, visione e destino di un popolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

