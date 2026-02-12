12 02 – I vannacciani votano la fiducia ma dicono no al dl Ucraina – Sparatoria in una scuola in Canada – La vicenda del cuore bruciato

I voti della maggioranza di Vannacci sono arrivati, ma il loro No al dl Ucraina fa rumore. Durante la seduta, hanno confermato di sostenere il centrodestra come loro perimetro politico, anche se si sono opposti al decreto riguardante l’Ucraina. Tajani ha già messo in chiaro che, se la coalizione si allarga, l’ultima decisione spetta alla Lega. La politica resta in attesa di sviluppi, mentre fuori dai palazzi si segnala una sparatoria in una scuola in Canada e il racconto di un cuore “

I vannacciani votano la fiducia ma dicono "no" al dl Ucraina: "Centro destra il nostro perimetro". Tajani: "Se loro in coalizione? L'ultima parola spetta alla Lega". Sparatoria in una scuola in Canada, 10 morti tra cui l'assalitrice. Ignoto il movente. Carney: "Sono devastato". La vicenda del cuore "bruciato" con il ghiaccio secco e le procedure da seguire.

