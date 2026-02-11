Vannacciani al test del governo sulla fiducia al dl Ucraina

Vannacciani ha partecipato al voto di fiducia sul dl Ucraina. La decisione non è facile e potrebbe influenzare il cammino del governo nelle prossime settimane. La posta in gioco è alta e il risultato potrebbe avere ripercussioni importanti in vista delle elezioni politiche.

Il dilemma non è di quelli semplici da sciogliere, la posta in gioco è alta, destinata a segnare un pezzo di strada da qui alle prossime elezioni politiche. Il governo ha posto la fiducia sul decreto Ucraina, il voto è previsto per oggi alle 13.30: allora si dovrà vedere il posizionamento del gruppetto di vannacciani fuoriusciti dalla Lega in rottura proprio sull'invio di armi a Kiev, accusando il Carroccio di incoerenza. «SIAMO NATURALI interlocutori del centrodestra, per questo stiamo valutando in modo profondo. La strategia la decide Vannacci, ci darà indicazioni» hanno spiegato Rossano Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo, i tre parlamentari che hanno aderito a Futuro Nazionale, mentre fuori da Montecitorio esibivano il primo striscione della neonata formazione «Stop soldi per Zelensky, più sicurezza per gli italiani».

