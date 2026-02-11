Zona mare via al vincolo turistico | Fipe applaude cambierà il volto della città

La Fipe-Confcommercio di Rimini festeggia l’approvazione della nuova variante urbanistica nella zona mare. La modifica elimina il vincolo esclusivamente alberghiero e apre la strada a nuovi investimenti e progetti. La città cambia volto e si prepara a nuove opportunità per il settore turistico.

Fipe-Confcommercio di Rimini esprime soddisfazione per l’approvazione della variante urbanistica che supera il vincolo esclusivamente alberghiero nella zona mare. Per il presidente provinciale Denis Preite si tratta di una scelta strategica, destinata a favorire investimenti, riqualificazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Zona Mare La città riscopre il suo litorale: torna l'evento turistico "il mare di Palermo" "Così cambierà il volto della biblioteca comunale": iniziati i lavori di ristrutturazione Sono iniziati i lavori di ristrutturazione alla biblioteca comunale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Zona Mare Argomenti discussi: Al via la prima edizione del Festival ‘Un solo mare’; Lecce-Udinese: vittoria al Via del Mare, 2-1 per i giallorossi; Aspettando Velo-city 2026: le dieci trasformazioni urbane e bike friendly di Rimini. Le immagini del prima e del dopo - FIAB; Cavallino Treporti, al via i lavori degli accessi al mare a Ca’ di Valle per il nuovo collegamento pubblico. Zona mare, via al vincolo turistico: Fipe applaude cambierà il volto della cittàIl presidente provinciale Denis Preite: Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza strategica, destinato a incidere in modo positivo sull’evoluzione del tessuto urbano ... riminitoday.it Pesaro, 147 nuovi alberi per la zona mare e il centro: al via il nuovo Piano del verde150mila euro per riqualificare oltre 10 viali tra zona Mare e Centro, migliorando decoro urbano, microclima e qualità della vita ... centropagina.it Interruzioni per lavori sia su linea regionale che sulla rete comunale zona mare - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.