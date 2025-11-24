La città riscopre il suo litorale | torna l' evento turistico il mare di Palermo
Palermo riscopre il suo mare: il litorale diventa protagonista tutto l’annoPalermo sta cambiando volto rispetto al mare, guardandolo non più come una semplice spiaggia, ma come un patrimonio da vivere lungo chilometri di costa. Dal Molo Trapezoidale fino al litorale Sud, la città sta trasformando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Maledetti Architetti”, Genova riscopre i suoi luoghi simbolo: eventi in città e Sopraelevata chiusa domenica mattina genovaquotidiana.com/2025/11/21/mal… Vai su X
Così la città riscopre un grande laboratorio artistico - facebook.com Vai su Facebook