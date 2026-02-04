Così cambierà il volto della biblioteca comunale | iniziati i lavori di ristrutturazione

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione alla biblioteca comunale. I libri sono ancora lì, ma sono coperti da teloni di plastica, mentre intorno ci sono polvere e calcinacci. Il controsoffitto è stato smontato e gli operai lavorano tra impalcature e materiali sparsi. La ristrutturazione cambierà il volto del locale, che rimarrà chiuso ancora per qualche tempo.

I volumi sono sempre lì, sui loro scaffali, debitamente protetti da teloni di plastica; tutto intorno è polvere e calcinacci: il controsoffitto smontato, le impalcature degli operai, il soppalco ingombro di materiali. In mezzo agli scaffali, la sindaca di Latina, Matilde Celentano, osserva.

