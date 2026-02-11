Zoe Trinchero è stata gettata nel canale ancora viva, secondo i risultati dell’autopsia. La ragazza di 17 anni è stata uccisa a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Dopo aver chiesto scusa per l’omicidio, la donna ha scelto di non parlare e di rimanere in silenzio davanti ai giudici.

Ha chiesto scusa per l’ omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne uccisa a Nizza Monferrato, nell’Astigiano, ma poi ha scelto il silenzio. Lunedì pomeriggio, nel carcere di Alessandria, Alex Manna, ventenne, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’udienza di convalida del fermo davanti al pm Giacomo Ferrando e al gip Aldo Tirone. Il suo silenzio non ha però alleggerito la sua posizione. L’ autopsia sul corpo di Zoe ha stabilito un elemento cruciale: la ragazza era ancora viva quando è stata gettata nel canale. Un dettaglio che cambia il peso giuridico dell’accusa e rafforza l’impianto dell’omicidio volontario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Zoe Trinchero era ancora viva quando è stata gettata nel canale: l’esito dell’autopsia

