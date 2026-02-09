La procura di Asti indaga sulla morte di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita a Nizza Monferrato. Gli inquirenti vogliono chiarire se fosse ancora viva quando è stata gettata nel canale o se fosse già morta prima dell’episodio. L’autopsia, prevista nei prossimi giorni, dovrà accertare le cause esatte del decesso, tra i colpi, lo strangolamento o l’impatto con l’acqua. La comunità è in attesa di sviluppi che possano fare luce sulla tragica vicenda.

Forse Zoe Trinchero poteva essere salvata. È il dubbio atroce che aleggia sulla morte della ragazza di 17 anni uccisa nella notte tra il 6 e il 7 febbraio a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Al momento non è possibile sapere se sia morta per i pugni ricevuti, per strangolamento, o se le sia stato fatale la caduta nel canale, forse per il colpo alla testa. E soprattutto non si sa se, dopo l'aggressione, con un tempestivo intervento medico si sarebbe potuta salvare. Alex Manna, 20 anni, dopo averla aggredita si sarebbe allontanato senza chiamare i soccorsi. Il corpo di Zoe è stato trovato nel rio Nizza ore dopo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - L'indagine sull'omicidio di Zoe Trinchero: era ancora viva quando è stata gettata nel canale?

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Zoe Trinchero, studentessa di 17 anni, è stata trovata morta e abbandonata in un canale a Nizza Monferrato.

Un caso che ha sconvolto Nizza Monferrato.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

L’ennesimo femminicidio. Zoe Trinchero, 17 anni: uccisa dopo un rifiuto, punita per essere libera. Non è un “dramma”. Non è “gelosia”. Non è un “raptus”. È violenza maschile contro le donne: la pretesa di avere diritto, di punire l’autodeterminazione femminile, facebook

Il femminicidio di Zoe Trinchero. Le indiscrezioni sulla confessione di Manna. Parla anche l'amica del cuore della vittima. A Nizza Monferrato lutto cittadino per i funerali di Zoe. di Raffaella Coppola x.com