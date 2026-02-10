Zoe Trinchero l’autopsia | era ancora viva quando è stata gettata nel canale

La polizia ha confermato che Zoe Trinchero era ancora viva quando è stata gettata nel canale a Nizza Monferrato. La giovane di 17 anni è morta dopo essere stata trovata in acqua, ma i primi riscontri indicano che non si è trattato di un incidente. Le indagini proseguono per capire cosa sia successo davvero quella notte.

(Adnkronos) – Sarebbe dovuta alla caduta nel canale la morte di Zoe Trinchero, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato nella notte tra venerdì e sabato scorso. E' quanto emerso dall'autopsia, eseguita questa mattina sul corpo della giovane. A quanto si apprende, secondo le prime anticipazioni dell'esame autoptico, la giovane al momento della caduta avrebbe subito. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Zoe Trinchero L'indagine sull'omicidio di Zoe Trinchero: era ancora viva quando è stata gettata nel canale? La procura di Asti indaga sulla morte di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita a Nizza Monferrato. Omicidio Zoe Trinchero: ‘Aggredita e gettata in acqua mentre era ancora viva’ Questa mattina la polizia ha trovato il corpo di Zoe Trinchero, una ragazza di 16 anni, nel fiume vicino alla sua città. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Zoe Trinchero Argomenti discussi: Zoe Trinchero, l'autopsia stabilirà se poteva essere salvata. Confessa l’omicida; Omicidio di Zoe Trinchero, oggi l'incarico per l'autopsia; L'omicidio di Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a 17 anni: confessa l'amico; Femminicidio Zoe Trinchero: si attende l'autopsia per capire se poteva essere salvata. Omicidio di Zoe Trinchero, oggi l'incarico per l'autopsiaVerrà conferito oggi l’incarico per l’autopsia sul corpo di Zoe Trinchero, diciassettenne uccisa a pugni e lasciata in un canale a Nizza a Monferrato, nell'Astigiano. L'esame autoptico sarà fondamenta ... avvenire.it Zoe Trinchero, la verità dall'autopsia: morta per un trauma da precipitazione. «Forse era viva quando è stata lanciata nel canale Nizza»I primi esiti degli accertamenti del medico legale Alessandra Cicchini hanno gettato una luce sinistra sulla fine di Zoe Trinchero. La diciassettenne sarebbe morta per un trauma da ... leggo.it MattinaRai1. . Il femminicidio di Zoe Trinchero. Per la prima volta a #StorieItaliane parlano i ragazzi che hanno trovato il corpo della ragazza. Zoe forse poteva salvarsi, se solo Alex Manna, il reo confesso, avesse chiesto subito aiuto. - facebook.com facebook #ignotox Zoe Trinchero, Crepet: "Quali sono i miti di questi ragazzi Forse dei vigliacchi...". x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.