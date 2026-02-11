La giovane Zoe Trinchero, 17 anni, è stata trovata ancora viva nel canale a Nizza Monferrato prima di essere gettata in acqua. L’amico di sempre, Alex Manna, di 19 anni, è stato arrestato con l’accusa di averla uccisa, motivi futili. La polizia sta ricostruendo gli ultimi momenti prima del tragico gesto.

Era ancora viva la 17enne Zoe Trinchero quando è stata gettata in un canale a Nizza Monferrato, nell'Astigiano, dall'amico Alex Manna, 19 anni, ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato da futili motivi. L'autopsia effettuata ieri mattina sul corpo della giovane ha stabilito che la morte è stata determinata dalla caduta da un'altezza di circa tre metri e dal conseguente impatto con il terreno. Quando Manna l'ha aggredita era probabilmente priva di sensi, ma in vita. L'esito dell'esame autoptico rafforza il quadro accusatorio, facendo perdere consistenza ad un'eventuale ipotesi di omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zoe era ancora viva quando è stata gettata nel canale

La polizia ha confermato che Zoe Trinchero era ancora viva quando è stata gettata nel canale a Nizza Monferrato.

La procura di Asti indaga sulla morte di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita a Nizza Monferrato.

