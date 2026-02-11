Zichichi Meloni lo ricorda in Cdm e annuncia funerali solenni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che si terranno funerali di Stato per l’ex scienziato Antonino Zichichi, morto lunedì scorso a 96 anni. La notizia è stata comunicata durante il Consiglio dei ministri, mentre il Paese si prepara a ricordare una figura di spicco della fisica italiana.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato solenni funerali di Stato per lo scienziato Antonino Zichichi, scomparso lunedì scorso all’età di 96 anni. La cerimonia si terrà venerdì 13 febbraio nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, in segno di riconoscenza per il contributo del fisico alla ricerca scientifica e alla cultura italiana. L’annuncio è stato dato durante l’apertura del Consiglio dei ministri, come riportato da fonti interne. Meloni ha voluto sottolineare l’importanza di una figura come quella di Zichichi, che ha saputo coniugare l’eccellenza nella ricerca scientifica con una profonda sensibilità culturale e un impegno civile volto al dialogo tra scienza, etica e fede.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Antonino Zichichi

Oggi a Montevarchi si svolgono i funerali di Rolando Nannicini, ex deputato e figura rilevante della politica valdarnese e nazionale.

La premier Giorgia Meloni insiste per portare al più presto in Consiglio dei ministri il decreto e il disegno di legge sulla sicurezza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Antonino Zichichi

Argomenti discussi: Addio al fisico Antonino Zichichi. Meloni: valorizzeremo la sua eredità; È morto Antonino Zichichi, fisico, professore e divulgatore. Il ricordo di Meloni e Frassinetti; Morto Zichichi: perché Meloni lo definisce gigante che univa scienza e fede; Meloni: 'Ci ha lasciato scienziato Zichichi, valorizzare preziosa eredita' umana'.

Zichichi, Meloni lo ricorda in Cdm e annuncia funerali solenniCerimonia in programma venerdì alle 16 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma Funerali solenni per Antonino Zichichi. L'annuncio è arrivato dalla presidente del Consiglio, Gio ... adnkronos.com

Funerali in forma solenne per Zichichi, Meloni lo ricorda nel cdmSi svolgeranno in forma solenne i funerali di Antonino Zichichi, in programma a Roma per venerdì 13 febbraio alle ore 16.00 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della ... ansa.it

Zichichi, Meloni lo ricorda in Cdm e annuncia funerali solenni x.com

Funerali in forma solenne per il fisico Antonino Zichichi, Meloni lo ricorda nel cdm. Venerdì a Roma la cerimonia #ANSA - facebook.com facebook