Oggi a Montevarchi i funerali di Nannicini Piero Fassino lo ricorda a Montecitorio

Oggi a Montevarchi si svolgono i funerali di Rolando Nannicini, ex deputato e figura rilevante della politica valdarnese e nazionale. A Montecitorio, Piero Fassino ha ricordato il suo contributo. La comunità e i colleghi esprimono cordoglio per una figura che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama politico italiano.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Continuano ad arrivare numerosi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Rolando Nannicini, ex deputato e figura di primo piano della politica valdarnese e nazionale. Dopo un primo ricovero all'ospedale San Donato di Arezzo, Nannicini era stato trasferito al presidio ospedaliero della Gruccia, dove si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi familiari, in particolare della moglie Stefania e del figlio Tommaso. La salma si trova attualmente presso la camera mortuaria dell'ospedale valdarnese. I funerali si terranno oggi alle ore 14:30 nella Collegiata di Montevarchi; al termine della cerimonia, il feretro sarà trasferito a Firenze per la cremazione.

