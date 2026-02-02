Lente Colle su pacchetto sicurezza Meloni lo vuole in Cdm E ‘sfida’ opposizioni

La premier Giorgia Meloni insiste per portare al più presto in Consiglio dei ministri il decreto e il disegno di legge sulla sicurezza. L’obiettivo è mostrare che la questione è tra le priorità del governo, anche dopo le tensioni di sabato a Torino. Opposizioni già criticano l’operazione, ma Meloni non sembra intenzionata a fare passi indietro. La partita si gioca tutta nei prossimi giorni, con il governo deciso a mettere in campo le sue proposte.

Roma, 2 feb. (askanews) – Il tentativo resta quello di portare nel Consiglio dei ministri di mercoledì sia il decreto che il disegno di legge, per dare quel segnale sulla sicurezza che Giorgia Meloni ha messo tra le priorità del governo per il 2026 e che, dopo gli scontri di sabato a Torino, per la premier è diventato ancora più impellente. Se l’obiettivo sarà centrato e, cosa ci sarà nell’uno e nell’altro, dipende però anche dalle interlocuzioni che nelle prossime ore ci saranno tra palazzo Chigi e il Quirinale. Non da oggi il Colle ha acceso i riflettori sui criteri di “necessità e urgenza” delle misure che l’esecutivo vuole introdurre per decreto, ma Meloni vuole che arrivi al più presto un segnale forte, anche se l’invito è quello a fare norme che siano “inattaccabili”, sia dal punto di vista costituzionale che giuridico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Lente Colle

Il governo ha annunciato l’approvazione del Pacchetto Sicurezza in Consiglio dei Ministri, risultato di diversi mesi di lavoro da parte dei tecnici del Viminale.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che il pacchetto sicurezza sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri entro gennaio, per poi essere discusso in Parlamento.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lente Colle

Argomenti discussi: Il Quirinale attende il testo del pacchetto. Perplessità su manifestazioni e migranti.

Lente Colle su pacchetto sicurezza, Meloni lo vuole in Cdm. E ‘sfida’ opposizioniRoma, 2 feb. (askanews) – Il tentativo resta quello di portare nel Consiglio dei ministri di mercoledì sia il decreto che il disegno di legge, per dare quel segnale sulla sicurezza che Giorgia Meloni ... askanews.it

Il Quirinale attende il testo del pacchetto. Perplessità su manifestazioni e migrantiSilenzio e attesa. Dal Colle più alto seguono con attenzione il dibattito in corso sul nuovo pacchetto sicurezza che va prendendo forma in queste ore. E non da ieri o da sabato, quando ... ilmessaggero.it

LenteKreativo – Photo • Video • Streaming Raccontiamo la tua storia con stile, energia e un tocco di pura creatività. Catturiamo l’attimo, lo rendiamo indimenticabile: • Matrimoni, battesimi, compleanni ed eventi speciali. • Riprese 4K e drone per immagini da - facebook.com facebook