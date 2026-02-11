Zelensky verso l’annuncio di elezioni e referendum il 24 febbraio ma Kiev frena

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara a fare un passo importante. Secondo il Financial Times, il 24 febbraio potrebbe annunciare elezioni presidenziali e un referendum, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa. Tuttavia, fonti vicine a Kiev fanno sapere che la capitale sta valutando con attenzione questa decisione e potrebbe frenare l’annuncio. La situazione resta incerta, mentre l’Ucraina si avvicina a un momento chiave.

L'indiscrezione del Financial Times. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe pronto ad annunciare il 24 febbraio, nel quarto anniversario dell'invasione russa, un piano per indire elezioni presidenziali e un referendum. Il quotidiano britannico cita funzionari ucraini ed europei coinvolti nei preparativi, oltre ad altre fonti informate sui colloqui. In base a queste ricostruzioni, Kiev avrebbe avviato la pianificazione delle consultazioni dopo le pressioni dell'amministrazione Trump, che avrebbe chiesto di svolgere entrambe le votazioni entro il 15 maggio, collegando la scadenza alle garanzie di sicurezza offerte dagli Stati Uniti.

