Il Ft | Zelensky annuncerà il 24 febbraio voto e referendum Kiev frena | Prima le garanzie di sicurezza

Domani il presidente ucraino Zelensky annuncerà se si terranno elezioni e referendum sulla pace. Tuttavia, Kiev mette in guardia: prima di procedere, ci vogliono garanzie di sicurezza chiare. La decisione arriva in un momento di tensioni e incertezza, mentre le truppe continuano a combattere e la situazione sul campo resta delicata.

Mentre si dirada la nebbia provocata dai bombardamenti, in Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky starebbe programmando delle nuove elezioni per la primavera, che sarebbero anche legate ad un referendum sul negoziato di pace. A riportarlo è stato il Financial Times, citando fonti ucraine e occidentali che sono a conoscenza del rapporto. Secondo il quotidiano inglese, la scelta sarebbe arrivata dopo le pressioni dell’amministrazione Trump, che avrebbe chiesto a Kiev di andare alle urne non oltre il 15 maggio. In caso contrario, il Paese rischierebbe di perdere tutte le garanzie di sicurezza degli Usa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

