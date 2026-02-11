Zelensky rompe l’attesa | elezioni e referendum verso la pace

Nel mezzo di un conflitto che sembra non fermarsi, il presidente ucraino Zelensky annuncia che ci saranno elezioni e referendum. La decisione arriva mentre le battaglie continuano e la tensione resta alta. Zelensky vuole dare una svolta al dibattito e cercare di trovare una soluzione attraverso questi strumenti politici. La notizia sorprende, perché rompe le attese di un proseguimento senza scosse del conflitto. Ora si aspetta di capire come reagiranno le altre parti e cosa cambierà davvero nel percorso verso la pace.

Nel cuore di una guerra che non accenna a rallentare, Zelensky si prepara a compiere una mossa politica destinata a cambiare il ritmo del conflitto e del dibattito interno. Il 24 febbraio, data simbolica che richiama l'inizio dell'invasione russa, il presidente ucraino avrebbe deciso di annunciare ufficialmente un percorso che intreccia democrazia e negoziato: la convocazione delle elezioni presidenziali insieme a un referendum sull'eventuale accordo di pace con Mosca. La scelta non è soltanto procedurale, ma profondamente politica, perché trasferisce nelle mani degli elettori la responsabilità ultima di ratificare o respingere qualunque compromesso con il Cremlino.

