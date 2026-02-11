Ucraina le mosse di Zelensky | elezioni e referendum su pace entro maggio
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lavora a una doppia mossa. Vuole tenere le elezioni presidenziali in primavera e, nello stesso periodo, organizzare un referendum sull’accordo di pace. La strategia punta a coinvolgere i cittadini e cercare una soluzione condivisa, mentre il conflitto nel paese continua a creare tensioni.
(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky starebbe pianificando elezioni presidenziali da tenere in primavera, da affiancare a un referendum su un accordo di pace. Lo riporta il Financial Times, citando fonti ucraine e occidentali a conoscenza del dossier. Secondo il quotidiano, la mossa arriverebbe dopo le pressioni dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, che . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Ucraina Zelensky
Ucraina, Zelensky dice sì a Trump: "Elezioni entro il 15 maggio"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che le elezioni presidenziali si terranno entro il 15 maggio.
Ucraina, oggi la risposta di Mosca al piano di pace: dalle elezioni immediate a Kiev alle Zes. Zelensky: «Su Donetsk nessun accordo con gli Usa»
Ultime notizie su Ucraina Zelensky
Argomenti discussi: Elezioni in Ucraina, presto annuncio Zelensky? Ipotesi referendum di pace e 'ombra' di Trump; Prima sfida dei vannacciani sul dl Ucraina: Vedremo quante assenze nella Lega; Il Tg in lingua ucraina di Rainews24; La guerra di Putin sarà pagata dai russi per generazioni.
Ucraina, le mosse di Zelensky: elezioni e referendum su pace entro maggioIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky starebbe pianificando elezioni presidenziali da tenere in primavera, da affiancare a un referendum su un accordo di pace. Lo riporta il Financial Times, citand ... lamilano.it
Guerra Ucraina Russia, Zelensky pianifica elezioni e referundum di pace. LIVEIntanto gli attacchi non si fermano: nella notte 3 bambini e un adulto sono stati uccisi in un raid russo sulla regione ucraina di Kharkiv. La diplomazia europea continua a lavorare, oggi a Bruxelles ... tg24.sky.it
La prima mossa del nuovo governo giapponese a super maggioranza Ldp è in favore dell’Ucraina. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.