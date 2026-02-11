Ucraina le mosse di Zelensky | elezioni e referendum su pace entro maggio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lavora a una doppia mossa. Vuole tenere le elezioni presidenziali in primavera e, nello stesso periodo, organizzare un referendum sull’accordo di pace. La strategia punta a coinvolgere i cittadini e cercare una soluzione condivisa, mentre il conflitto nel paese continua a creare tensioni.

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky starebbe pianificando elezioni presidenziali da tenere in primavera, da affiancare a un referendum su un accordo di pace. Lo riporta il Financial Times, citando fonti ucraine e occidentali a conoscenza del dossier. Secondo il quotidiano, la mossa arriverebbe dopo le pressioni dell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, che .

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che le elezioni presidenziali si terranno entro il 15 maggio.

