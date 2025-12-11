Zelensky | Elezioni o referendum per decidere sulla questione territoriale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che qualsiasi decisione riguardante questioni territoriali in vista di un accordo di pace dovrebbe essere sottoposta a un referendum, coinvolgendo direttamente i cittadini ucraini. La sua proposta evidenzia l'importanza di un processo democratico per affrontare le controversie territoriali e garantire il consenso popolare.

Volodymyr Zelensky ha affermato che qualsiasi potenziale compromesso territoriale propedeutico alla pace in Ucraina dovrebbe essere deciso da un voto dei suoi connazionali. «Credo che il popolo ucraino risponderà a questa domanda. Che si tratti di elezioni o di un referendum, deve esserci una posizione del popolo», ha detto il capo della Bankova ai giornalisti durante un briefing. Sempre parlando con la stampa, Zelensky ( in netto calo nei sondaggi ) ha dichiarato che « Washington vuole che l’esercito ucraino si ritiri dal Donbass, ma non quello russo». LEGGI ANCHE: Ucraina, dietro il supporto di facciata l’Europa taglia gli aiuti: i numeri. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Zelensky: «Elezioni o referendum per decidere sulla questione territoriale»

