Zelensky prepara le elezioni e il referendum sulla pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il 24 febbraio, anniversario dei quattro anni di guerra in Ucraina, presenterà il suo piano per le prossime elezioni presidenziali e un referendum sulla pace. La data non è casuale: vuole sfruttare il momento simbolico per rafforzare la sua posizione e cercare un sostegno più forte nella popolazione. La decisione arriva in un momento delicato, mentre la guerra continua a fare danni e a dividere l’opinione pubblica. Zelensky punta a mobilitare l’attenzione nazionale e internazionale su questi due appunt

Secondo il Financial Times un annuncio verrà fatto il 24 febbraio, nel quarto anniversario dell'invasione russa. Su Kiev ci sarebbe un forte pressing americano Il prossimo 24 febbraio saranno 4 anni di guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky proprio in quella data avrebbe l'intenzione di annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum. Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione. Da Kiev però arriva uno stop: "Finché non ci sarà sicurezza, non ci saranno annunci". Secondo quanto riferito dal Financial Times, c'è sulle mosse di Kiev pesa una sorta di ultimatum dato dagli Usa.

