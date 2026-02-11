FT il 24 febbraio Zelensky annuncerà le elezioni e un referendum sulla pace

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che il 24 febbraio, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa, rivelarà il suo piano per le prossime elezioni presidenziali e un referendum sulla possibilità di un accordo di pace con Mosca. La decisione arriva in un momento di tensione crescente e di aspettative, mentre l’Ucraina si prepara a fare un passo importante nel suo percorso politico e diplomatico.

ROMA (ITALPRESS) – Volodymyr Zelensky è intenzionato ad annunciare un piano per le elezioni presidenziali e un referendum su un potenziale accordo di pace con la Russia il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. A riferirlo è il “Financial Times”, che cita funzionari ucraini ed europei coinvolti nel processo. Le elezioni sono una richiesta esplicita del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E in effetti, secondo “FT”, Kiev ha iniziato a pianificare le consultazioni e il referendum dopo che l'amministrazione Trump ha insistito affinchè si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa.🔗 Leggi su Iltempo.it

Approfondimenti su Zelensky Elezioni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il 24 febbraio presenterà il piano per le elezioni presidenziali e un referendum.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il 24 febbraio rivelerà il suo piano per le prossime elezioni presidenziali e un referendum.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Zelensky Elezioni

Argomenti discussi: Ft, il 24 febbraio Zelensky annuncerà elezioni e referendum; Ft, il 24 febbraio Zelensky annuncerà elezioni e referendum; Ft, il 24 febbraio Zelensky annuncerà elezioni e referendum; Ft, 24 febbraio Zelensky annuncerà elezioni e referendum. Bombe a Kharkiv 4 morti - Aggiornamento del 11 Febbraio delle ore 07:31.

Ucraina, Ft: «Zelensky prepara elezioni e referendum sulla pace. Annuncio il 24 febbraio, voto entro maggio»Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. Lo scrive il Financial Times cita ... ilmattino.it

FT, il 24 febbraio Zelensky annuncerà elezioni e referendumIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. Lo scrive il Financial Times cita ... msn.com

Il Sole 24 ORE. . Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-zelensky-annuncia-elezioni-presidenziali-e-referendum-pace-russia-24-febbraio-AIY4fRMB - facebook.com facebook

Il 24 febbraio Zelensky annuncerà elezioni e referendum x.com