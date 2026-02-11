Zelensky il 24 febbraio annuncerà elezioni e referendum sulla pace

Il 24 febbraio, ricorrono quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha annunciato che in quella data potrebbe lanciare un piano per le elezioni presidenziali e un referendum sulla pace. La notizia ha già fatto discutere, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La decisione potrebbe segnare un passo importante nel tentativo di trovare una soluzione al conflitto.

