Ucraina Zelensky annuncerà il 24 febbraio il piano per le elezioni e il referendum

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il 24 febbraio rivelerà il suo piano per le prossime elezioni presidenziali e un referendum. La data coincide con il quarto anniversario dell’invasione russa, e l’annuncio potrebbe segnare un passo importante nel percorso politico del paese. Zelensky vuole mostrare determinazione e preparare il paese per le sfide future, mentre ancora si fanno i conti con le conseguenze del conflitto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione. Secondo quanto riferito, l'Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia dopo che l'amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa.

